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Напад на Стерненка розслідують за статтею "Умисне вбивство"

Вівторок, 1 травня 2018, 12:25

У зв'язку з замахом на екс-керівника "Правого сектору" Одещини Сергія Стерненка розпочато кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 КК "Умисне вбивство".

Про це повідомив керівник поліції Одещини Дмитро Головін у Twitter.

"Затримано двох осіб. Першого - недалеко від місця скоєння злочину, другого - за орієнтуванням щойно", - повідомив він.

Також, за словами керівника обласної поліції, виявлено авто, яким імовірно пересувалися злочинці.

"Проводяться слідчі дії, вилучено відео, працюємо зі свідками. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ", - написав Головін.

Частина 1 статті 115 ККУ "Навмисне вбивство" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомлялося, у вівторок зранку в Одесі скоїли напад на колишнього керівника обласного "Правого сектора" Сергія Стерненка.

У нього стріляли гумовими кулями, однак він сам затримав нападника.

Українська правда

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Теми: ОдесаполіціяПравий сектор
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