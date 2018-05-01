Напад на Стерненка розслідують за статтею "Умисне вбивство"
У зв'язку з замахом на екс-керівника "Правого сектору" Одещини Сергія Стерненка розпочато кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 КК "Умисне вбивство".
Про це повідомив керівник поліції Одещини Дмитро Головін у Twitter.
Щодо замаху на Сергія Стерненка.Затримано двох осіб.Першого-недалеко від місця скоєння злочину, другого - за орієнтуванням щойно.Виявлено авто, яким імовірно пересувалися злочинці.Проводяться слідчі дії, вилучено відео,працюємо зі свідками.Розпочато крим.пров. за ч.1 ст.115 ККУ— Дмитро Головін (@DmytroGolovin) May 1, 2018
"Затримано двох осіб. Першого - недалеко від місця скоєння злочину, другого - за орієнтуванням щойно", - повідомив він.
Також, за словами керівника обласної поліції, виявлено авто, яким імовірно пересувалися злочинці.
"Проводяться слідчі дії, вилучено відео, працюємо зі свідками. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ", - написав Головін.
Частина 1 статті 115 ККУ "Навмисне вбивство" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Як повідомлялося, у вівторок зранку в Одесі скоїли напад на колишнього керівника обласного "Правого сектора" Сергія Стерненка.
У нього стріляли гумовими кулями, однак він сам затримав нападника.