Напад на Стерненка розслідують за статтею "Умисне вбивство"

1885 переглядів
Вівторок, 1 травня 2018, 12:25

У зв'язку з замахом на екс-керівника "Правого сектору" Одещини Сергія Стерненка розпочато кримінальне провадження за ч. 1 статті 115 КК "Умисне вбивство".

Про це повідомив керівник поліції Одещини Дмитро Головін у Twitter.

"Затримано двох осіб. Першого - недалеко від місця скоєння злочину, другого - за орієнтуванням щойно", - повідомив він.

Також, за словами керівника обласної поліції, виявлено авто, яким імовірно пересувалися злочинці.

"Проводяться слідчі дії, вилучено відео, працюємо зі свідками. Розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 ККУ", - написав Головін.

Частина 1 статті 115 ККУ "Навмисне вбивство" передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Як повідомлялося, у вівторок зранку в Одесі скоїли напад на колишнього керівника обласного "Правого сектора" Сергія Стерненка.

У нього стріляли гумовими кулями, однак він сам затримав нападника.

Українська правда
Теми: Одеса поліція Правий сектор
powered by lun.ua
По темі
В Одесі стріляли в екс-керівника "Правого сектора" області 1 травня 2018, 11:18
Пожежа у "Вікторії": справу щодо екс-заступниці Труханова передали до суду 28 квітня 2018, 20:28
Правоохоронці спіймали бойовика, що є учасником трагічних подій в Одесі 27 квітня 2018, 11:17
Усі новини
Головні новини
Бойовики в понеділок стріляли 44 рази, поранено 4 військових
Через побиття Найєма відкрили ще одне провадження
В Одесі стріляли в екс-керівника "Правого сектора" області
США відклали введення мит на сталь і алюміній для ЄС
Усі новини