Бойовики в понеділок стріляли 44 рази, поранено 4 військових

30 квітня на Донбасі зафіксовано 44 ворожих обстріли, поранено 4 українських військових.

Про це повідомив на брифінгу у вівторок речник Міноборони Максим Праута.

"Внаслідок ворожих обстрілів отримали поранення четверо наших захисників. Стан здоров’я трьох постраждалих оцінюється як задовільний, один військовослужбовець перебуває у стані середньої важкості", - повідомив він.

Загалом усі 44 ворожих обстріли, зафіксовані на лінії зіткнення минулої доби, визначені як прицільні.

На Луганському напрямку зафіксовано 8 обстрілів, 4 з яких — у районі Луганського. Також під ворожий вогонь потрапили українські опорні пункти в районі Валуйського, Новгородського та Троїцького. На цьому напрямку противник застосовував БМП, гранатомети та стрілецьку зброю різних типів та калібрів.

На Донецькому напрямку зафіксовано 36 ворожих обстрілів. Найбільшу активність противник проявляв у районі Авдіївки, Верхньоторецького та Мар’їнки.

В районі Новотроїцького та шахти Бутівка противник двічі відкривав вогонь з мінометів калібру 120 мм, випустивши у бік українських військових 11 мін цього калібру.

Під обстрілом з мінометів калібру 82 мм опинилися військові ЗСУ в районі Верхньоторецького, Лебединського, Талаківки та шахти Бутівка.

Зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних типів та БМП були обстріляні українські опорні пункти в районах населених пунктів Авдіївка, Верхньоторецьке, Водяне, Гнутове, Кам’янка, Красногорівка, Мар’їнка, Лебединське, Опитне, Павлопіль, Піски, Піщевик, Талаківка, Тарамчук, Широкине, а також шахти Бутівки.

Військовослужбовці ЗСУ 14 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи виключно дозволену Мінськими домовленостями зброю, наголосив Праута.

Він також повідомив, що 1 травня станом на дев’яту годину ранку зафіксовано 6 прицільних обстрілів українських опорних пунктів.

Два з них відбулися на Луганському напрямку, ще 4 — на Донецькому. Противник застосовував гранатомети та стрілецьку зброю.