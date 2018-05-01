В ООС повідомили про військовослужбовця ЗСУ, що вчинив самогубство
Вівторок, 1 травня 2018, 19:06
Військовослужбовець Збройних Сил України покінчив життя самогубством через нерозділене кохання.
Про це повідомив начальник штабу операції об'єднаних сил, перший заступник командувача об'єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний, пише Інтерфакс-Україна.
За його даними, інцидент стався 30 квітня.
"Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання. На місці працювала слідча група національної поліції. Триває розслідування", - повідомив Залужний.
Він додав, що командування ООС проведе детальне розслідування, а його результати буде оприлюднено.