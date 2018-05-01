В ООС повідомили про військовослужбовця ЗСУ, що вчинив самогубство
Військовослужбовець Збройних Сил України покінчив життя самогубством через нерозділене кохання.
Про це повідомив начальник штабу операції об'єднаних сил, перший заступник командувача об'єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний, пише Інтерфакс-Україна.
За його даними, інцидент стався 30 квітня.
"Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання. На місці працювала слідча група національної поліції. Триває розслідування", - повідомив Залужний.
Він додав, що командування ООС проведе детальне розслідування, а його результати буде оприлюднено.