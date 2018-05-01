В ООС повідомили про військовослужбовця ЗСУ, що вчинив самогубство

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Вівторок, 1 травня 2018, 19:06

Військовослужбовець Збройних Сил України покінчив життя самогубством через нерозділене кохання. 

Про це повідомив начальник штабу операції об'єднаних сил, перший заступник командувача об'єднаних сил генерал-майор Валерій Залужний, пише Інтерфакс-Україна

За його даними, інцидент стався 30 квітня. 

"Попередньою причиною самогубства стало нерозділене кохання. На місці працювала слідча група національної поліції. Триває розслідування", - повідомив Залужний.

Він додав, що командування ООС проведе детальне розслідування, а його результати буде оприлюднено.

Теми: АТО Донбас жертви
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