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Парламент Вірменії не обрав лідера протестів Пашиняна новим прем'єром

Вівторок, 1 травня 2018, 20:23

На спеціальному засіданні 1 травня парламент Вірменії не підтримав єдиного кандидата на пост прем'єр-міністра - лідера протестного руху і керівника опозиційної парламентської фракції "Елк" Нікола Пашиняна.

Як повідомляють "Новости Армении", кандидатура Пашиняна зібрала 45 з необхідних 53 голосів депутатів, "проти" проголосували 56 депутатів.

Перед голосуванням Пашинян виступив з промовою перед Національними Зборами, де торкнувся питань зовнішньої політики країни, карабахського конфлікту, інвестицій і виборів, пообіцявши також обговорити багато питань, які не озвучив, під час представлення програми уряду.

Фракція правлячої Республіканської партії Вірменії, яка має 58 депутатських мандатів та відмовилася від висунення свого кандидата, назвала програму Пашиняна непереконливою і заблокувала його обрання.

На підтримку лідера опозиції виступили парламентські фракції блоку "Царукян" і АРФ Дашнакцутюн, які раніше залишили правлячу коаліцію і перейшли в опозицію.

Через 7 днів парламент вдруге спробує обрати прем'єр-міністра, якщо і тоді главу уряду не буде обрано, президент республіки буде змушений розпустити парламент і протягом 30 - 45 днів призначити дострокові вибори.

Нагадаємо, 23 квітня обраний прем'єром Вірменії Серж Саргсян подав у відставку - на тлі багатоденних акцій протесту опозиції у Єревані. На посаді він протримався менше тижня. 

Виконувачем обов'язків прем'єр-міністра Вірменії став колишній топ-менеджер "Газпрому" Карен Карапетян, який займав в уряді Саргсяна посаду першого віце-прем'єра.

На 1 травня було заплановано парламентське голосування з виборів прем'єр-міністра Вірменії.

Пашинян заявив про готовність взяти на себе повноваження прем'єр-міністра і залишався єдиним кандидатом на посаду, три фракції оголосили про підтримку його кандидатури.

"Українська правда" в Threads

Теми: Вірменіявиборимітинги
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