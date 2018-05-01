У Криму на Першотравень бюджетники ходили з прапорами КПРФ і партії Путіна

В окупованій РФ Ялті пройшла першотравнева демонстрація, участь в якій брали переважно працівники бюджетних організацій.

Як повідомляє Крим.Реалії, колона демонстрантів пройшла набережною від готелю "Ореанда" до будівлі, де розташований фастфуд McDonald's.

У голові колони розмістився духовий оркестр "Ялта", учасники ходи несли 30-метровий прапор Росії, прапори КПРФ, Єдиної Росії та ЛДПР.

У демонстрації також взяли участь представники ялтинських національних громад, дитячих спортивних секцій та політичних партій. Після офіційної частини на сцені перед присутніми виступали дитячі творчі колективи.