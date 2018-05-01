Трамп заявив про намір відвідати Єрусалим, щоб відкрити посольство США

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Вівторок, 1 травня 2018, 22:45

Президент США Дональд Трамп не виключив свого візиту в Єрусалим, який офіційно визнав столицею Ізраїлю, де візьме участь у відкритті посольства США.

Про це Трамп заявив в Білому домі в коментарі журналістам, пише Reuters.

Відкриття посольства намічено на 14 травня. Воно буде функціонувати, поки постійну будівлю, де розміститься дипустанова, не буде зведено. 

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху в інтерв'ю Fox News раніше заявив, що буде радий, якщо президент США буде присутній на відкритті.

У грудні 2017 року президент США Дональд Трамп офіційно визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, попри застереження мусульманських лідерів та союзників з країн ЄС.

Наслідком такого рішення стане перенесення посольства США з Тель-Авіва до Єрусалима.

Теми: США Ізраїль Трамп
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