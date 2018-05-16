За екс-голову Держекоінспекції візьметься НАБУ

Колишній голова Державної екологічної інспекції Андрій Заїка не задекларував у 2015 і 2016 роках об’єктів і коштів на більш ніж 4,6 млн грн, тепер за нього візьметься НАБУ.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

НАЗК направить до НАБУ висновки результатів перевірки декларацій Заїки за 2015 та 2016 роки, оскільки той не вказав об’єктів декларування на суму більше 4,6 млн грн.

"Заїка у декларації за 2015 рік не вказав власну земельну ділянку в Ялті, ділянку дружини в Київській області та 3 земельні ділянки матері в Київській та Чернігівській областях. Не задекларував автомобілі дружини Mazda 5 і матері Nissan Qashqai та дохід від продажу свого прогулянкового катера", - повідомили у НАЗК.

За 2016 рік Заїка не вказав автомобіль Peugeot 2008, придбаний його матір’ю, а також дохід, отриманий від продажу двох земельних ділянок, житлового будинку, квартири, бази відпочинку та двох автомобілів.

Також він не вказав фінансові зобов’язання перед банком за кредитним договором. Посадовець придбав корпоративні права за кордоном, але якої компанії – не повідомив.

За декларування недостовірної інформації йому загрожує штраф у 440,5 тисяч гривень.

15 травня НАЗК внесло припис міністру соціальної політики Андрію Реві.