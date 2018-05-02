Британські ВПС приєднаються до патрулювання неба над Чорним морем

Командування НАТО дало офіційну акредитацію британським винищувачам Eurofighter Typhoon, які базуються в Румунії, на патрулювання повітряного простору над Чорним морем.

Про це повідомляється на сайті Королівських ВПС Великої Британії.

Британські винищувачі отримали акредитацію на участь в місії НАТО над Чорним морем під час офіційної церемонії на авіабазі імені Михайла Когелнічану на півдні Румунії.

Фото: raf.mod.uk

"Такі розгортання демонструють здатність Альянсу взаємодіяти, спільно використовувати і об'єднувати можливості, а також адаптувати і регулювати наші захисні і стримуючі позиції", - заявив на церемонії генерал-лейтенант Рубен С. Гарсія Серверт, командувач Центром спільних повітряних операцій.

"Такі місії з охорони повітряного простору дають впевненість, що ми здатні швидко та ефективно боротися з будь-якою потенційною агресією або загрозою щодо Альянсу або його членів", - підкреслив посол Великої Британії в Румунії Пол Бруммель.