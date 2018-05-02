ООС: 52 обстріли за добу, знищено 4 бойовиків

За добу, 1 травня, в зоні бойових дій на Донбасі зафіксовано 52 обстріли позицій ЗСУ, з них 13 з важкого озброєння, забороненого Мінськими угодами. Поранено 2 українських військовослужбовців.

Про це повідомляє прес-служба Операції об’єднаних сил.

Ситуація в районі проведення операції суттєвих змін не зазнала.

Найактивніші дії тривали в районах населених пунктів Авдіївка, Шахта Бутівка, Мар’їнка, Світлодарськ, Луганське, Лебединське, Старогнатівка, Невельське.

Грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право, окупанти наприкінці минулої доби, о 23-й годині, здійснили вогневий наліт з артилерії калібру 152 мм на населений пункт Троїцьке. Російсько-терористичні війська випустили по мирному селищу, де немає позицій українських підрозділів, 15 снарядів.

Як повідомляється, 2 травня в Троїцькому планується робота Спостережної моніторингової місії ОБСЄ. Підрозділи цивільно-військового співробітництва надаватимуть мешканцям Троїцького допомогу.

Вночі, 2 травня, противник двічі вів вогонь зі 120-мм мінометів по опорному пункту українських військ на Луганському напрямку.

У ході бойових дій два військовослужбовця об’єднаних сил отримали поранення. Як повідомляється, їх невідкладно евакуювали до госпіталю. За даними розвідки, противник поніс втрати - 4 бойовика.