Мюллер може направити Трампу повістку на допит

422 перегляди
Середа, 2 травня 2018, 08:01

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у вибори президента США, пригрозив направити Дональду Трампу повістку, якщо той відмовиться відповідати на питання.

Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на власні джерела, пише DW.com.

Пізніше цю інформацію підтвердив агентству Reuters колишній юрист президентської команди Джон Доуд.

Формально президент не зобов'язаний відповідати на питання спецпрокурора, заявили Мюллеру юристи Трампа. Мюллер їм пояснив, що Трампу може бути направлена ​​повістка і тоді він повинен буде постати перед журі присяжних в розширеному складі.

Ця розмова відбулася в березні.

Як повідомлялося, Мюллер передав адвокатам Трампа список з більш ніж 40 питань, про його ймовірні зв'язки з РФ і перешкоджання розслідуванню.

Сам Трамп в Твіттері назвав "ганебним" те, що питання спеціального радника були опубліковані. Він також невірно зауважив, що в списку нібито немає питань про змову з РФ.

Теми: Трамп США Росія
powered by lun.ua
По темі
CNN: Трамп сам надиктував лікарю довідку про своє здоров'я 2 травня 2018, 05:29
Кім Чен Ин готовий зустрітися з Трампом в демілітаризованій зоні 2 травня 2018, 04:07
У Мюллера є більше 40 питань до Трампа про зв'язки з РФ 2 травня 2018, 02:07
Усі новини
Головні новини
Побив і втік: що відомо про нападника на нардепа Найєма
ООС: 52 обстріли за добу, знищено 4 бойовиків
Палата громад Великої Британії прийняла "поправку Магнітського"
З'явилося відео нападу і побиття Найєма: нападників було п'ятеро
Усі новини