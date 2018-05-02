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Мюллер може направити Трампу повістку на допит

Середа, 2 травня 2018, 08:01

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, який розслідує втручання Росії у вибори президента США, пригрозив направити Дональду Трампу повістку, якщо той відмовиться відповідати на питання.

Про це повідомила газета The Washington Post з посиланням на власні джерела, пише DW.com.

Пізніше цю інформацію підтвердив агентству Reuters колишній юрист президентської команди Джон Доуд.

Формально президент не зобов'язаний відповідати на питання спецпрокурора, заявили Мюллеру юристи Трампа. Мюллер їм пояснив, що Трампу може бути направлена ​​повістка і тоді він повинен буде постати перед журі присяжних в розширеному складі.

Ця розмова відбулася в березні.

Як повідомлялося, Мюллер передав адвокатам Трампа список з більш ніж 40 питань, про його ймовірні зв'язки з РФ і перешкоджання розслідуванню.

Сам Трамп в Твіттері назвав "ганебним" те, що питання спеціального радника були опубліковані. Він також невірно зауважив, що в списку нібито немає питань про змову з РФ.

Теми: ТрампСШАРосія
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