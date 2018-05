В Єревані заблоковані основні дороги, перекрита траса до аеропорту

Жителі вірменського села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту "Звартноц".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До акції протесту також приєдналися учні місцевої школи. Пасажири різних рейсів пішки з валізами в руках прямують до аеропорту.

Сили спецназу відійшли і розташувалися на тротуарі, не перешкоджаючи діям жителів.

Пізніше стало відомо, що до протесту приєдналися співробітники головного міжнародного аеропорту Вірменії "Звартноц".

За інформацією Newsam, в Єревані з ранку 2 травня блоковані всі основні дороги. Закрита траса до аеропорту, центр міста, дороги, що зв'язують центр з околицями.

The positivity is infectious. Armenians dancing the Kochari at the roadblocks on Yerevan’s outskirts. pic.twitter.com/YcvNwq8O8R