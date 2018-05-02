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В Єревані заблоковані основні дороги, перекрита траса до аеропорту

Середа, 2 травня 2018, 09:40

Жителі вірменського села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту "Звартноц".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До акції протесту також приєдналися учні місцевої школи. Пасажири різних рейсів пішки з валізами в руках прямують до аеропорту.

Сили спецназу відійшли і розташувалися на тротуарі, не перешкоджаючи діям жителів. 

Пізніше стало відомо, що до протесту приєдналися співробітники головного міжнародного аеропорту Вірменії "Звартноц".

Очевидці повідомляють, що роботу аеропорту обіцяють відновити за кілька годин.

 

За інформацією Newsam, в Єревані з ранку 2 травня блоковані всі основні дороги. Закрита траса до аеропорту, центр міста, дороги, що зв'язують центр з околицями.

1 травня лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян закликав своїх прихильників з ранку 2 травня оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

1 травня парламент Вірменії не затвердив кандидатуру лідера опозиції Нікола Пашиняна на посаді прем'єр-міністра – 45 депутатів проголосували "за", 55 – "проти".

Після цього Пашинян закликав до відновлення акцій громадянської непокори.

Як відомо, Серж Саргсян пішов з поста прем'єр-міністра Вірменії 23 квітня, за кілька днів після його обрання і призначення. Він прийняв таке рішення після масових вуличних протестів, очолюваних Пашиняном.

Європейська правда 

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