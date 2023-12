В Єревані заблоковані основні дороги, перекрита траса до аеропорту

Жителі вірменського села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту "Звартноц".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До акції протесту також приєдналися учні місцевої школи. Пасажири різних рейсів пішки з валізами в руках прямують до аеропорту.

Сили спецназу відійшли і розташувалися на тротуарі, не перешкоджаючи діям жителів.

Пізніше стало відомо, що до протесту приєдналися співробітники головного міжнародного аеропорту Вірменії "Звартноц".

Очевидці повідомляють, що роботу аеропорту обіцяють відновити за кілька годин.

So the morning update from Yerevan is that centre, roads, station, airport, metro on lockdown. Unclear how long this will last. Airport workers promise to get back to work in a couple of hours. Everyone waiting on pashinyan's word.