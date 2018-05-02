В Єревані заблоковані основні дороги, перекрита траса до аеропорту

Жителі вірменського села Паракар перекрили автотрасу з Єревана до міжнародного аеропорту "Звартноц".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

До акції протесту також приєдналися учні місцевої школи. Пасажири різних рейсів пішки з валізами в руках прямують до аеропорту.

Сили спецназу відійшли і розташувалися на тротуарі, не перешкоджаючи діям жителів.

Пізніше стало відомо, що до протесту приєдналися співробітники головного міжнародного аеропорту Вірменії "Звартноц".

За інформацією Newsam, в Єревані з ранку 2 травня блоковані всі основні дороги. Закрита траса до аеропорту, центр міста, дороги, що зв'язують центр з околицями.

The positivity is infectious. Armenians dancing the Kochari at the roadblocks on Yerevan’s outskirts. pic.twitter.com/YcvNwq8O8R — Bradley Jardine (@Jardine_bradley) May 2, 2018

1 травня лідер протестного руху, керівник опозиційної парламентської фракції "Елк" Нікол Пашинян закликав своїх прихильників з ранку 2 травня оголосити страйк і заблокувати всі дороги.

1 травня парламент Вірменії не затвердив кандидатуру лідера опозиції Нікола Пашиняна на посаді прем'єр-міністра – 45 депутатів проголосували "за", 55 – "проти".

Після цього Пашинян закликав до відновлення акцій громадянської непокори.

Як відомо, Серж Саргсян пішов з поста прем'єр-міністра Вірменії 23 квітня, за кілька днів після його обрання і призначення. Він прийняв таке рішення після масових вуличних протестів, очолюваних Пашиняном.

Європейська правда