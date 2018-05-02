Філарет в Європарламенті помолився за мир і українську церкву

Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет відслужив молебень у будівлі Європарламенту за мир в Україні та Європі та за українську єдину православну церкву.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Помолимося Господу нашому Ісусу Христу, щоб він благословив нашу працю, нашу співпрацю на благо і України, і Європи. Благословив, щоб у світі запанував мир", - сказав Філарет.

Також він помолився за створення в Україні єдиної помісної православної церкви.

"Українська помісна православна церква є єдиною духовною основою неподільності Української держави та єдності українського народу", - додав він.

У Брюсселі Патріарх, 2 травня, візьме участь у міжнародних конференціях "Ціна російської агресії в Україні: свідчення викрадень, тортур та вбивств", а також "Україна за часів незалежності: погляд Православної церкви Київського патріархату на суспільство, що змінюється".

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

17 квітня президент України зібрав лідерів парламентських фракцій і заявив, що звернеться до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням проголосити автономію Української помісної автокефальної церкви.

19 квітня Верховна Рада проголосувала за постанову щодо звернення президента до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію Православної церкви в Україні.

Патріарх УПЦ КП Філарет підтримав рішення президента Петра Порошенка і висловив сподівання, що Вселенський Патріарх вирішить визнати українську церковну автокефалію.

В Українській православній церкві Московського патріархату заявили, що починати об’єднання потрібно з УПЦ МП, а не з "її сепаратних частин". Речник церкви Миколай Данилевич вважає, що ініціатива Порошенка "закінчиться великим пшиком".

Згодом в УПЦ МП оприлюднили заяву, в якій назвали звернення президента та Верховної Ради до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію православній церкві в Україні перевищенням влади.