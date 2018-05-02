САП направила до суду обвинувачення щодо київського голови РДА

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Середа, 2 травня 2018, 15:28

Спеціалізована антикорупційна прокуратура скерувала обвинувальний акт у кримінальному провадженні за підозрою голови Деснянської райдержадміністрації Києва Геннадія Заболотного у поданні завідомо недостовірних відомостей у декларації.

Про це у Facebook повідомляє прес-служба САП.

Зазначається, що посадовець, у порушення антикорупційного законодавства, при подачі декларації за 2015 рік не відобразив відомостей про корпоративні права ТОВ "АПТЕКАР-ГРУП" та ПП "БОН ВОЯЖ ГРУП", які відрізняються від достовірних на суму вартості цих корпоративних прав – 2 000 100 гривень.

Крім того слідство вважає, що Заболотний, знаючи про те, що йому належить на праві користування земельна ділянка загальною площею 0,0187 га у Кропивницькому, умисно не вказав у декларації за 2015 рік ці дані, задекларувавши таким чином відомості, що відрізняються від достовірних на суму 93 860, 23 грн.

Раніше детективи НАБУ завершили розслідування стосовно голови Деснянської РДА у Києві Заболотного Геннадія через декларування недостовірної інформації.

Як повідомлялося, 20 березня 2018 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили голові Деснянської районної державної адміністрації у Києві про підозру у вчиненні злочину за статтею "Декларування недостовірної інформації".

Українська правда
Теми: Антикорупційна прокуратура декларації суд Київ
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