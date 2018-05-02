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У квітні в порти Криму незаконно заходили 26 російських суден – МТОТ

Середа, 2 травня 2018, 18:03

Із 1 до 30 квітня зафіксовано заходження до портів окупованого Криму 26 вантажних суден-порушників та танкерів.

Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, зазначаючи, що інформація надана по суднах, на яких працює система автоматичної ідентифікації (AIS).

Усі 26 суден були під прапором Російської Федерації. Загалом вони здійснили 66 заходів до портів Севастополя, Феодосії та Керчі.

Окрім того, на рейді в акваторіях портів Севастополя, Феодосії, Керчі та Ялти, що використовуються для стоянки кораблів, зафіксовано 18 суден – теж під прапорами РФ.

МТОТ нагадує, що морські порти, розташовані на території АРК (Євпаторія, Керч, Севастополь, Феодосія, Ялта) закрито розпорядженням Кабінету міністрів України від 30.04.2014 (№578-р) та наказом Міністерства інфраструктури України від 16.06.2014 (№255).

Судна під іноземними прапорами, заходячи до закритих морських портів та терміналів, розташованих на території анексованого Росією Криму, порушують норми міжнародного права і українське законодавство.

Це тягне за собою відповідальність судновласників, операторів та капітанів суден, зокрема кримінальну, наголошує відомство.

"Українська правда" у Threads

Теми: КримпортиРосія
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