Супрун пояснила, як діяти у випадку шахрайства з медичними деклараціями

Лікарі та уповноважені особи, які підписують декларації про вибір лікаря у медзакладах, не мають права вносити у систему персональні дані без відома і підпису пацієнта.



Про це заявила в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун у Facebook.

"Мені стало відомо про випадок, коли людина прийшла до медичного закладу, щоб підписати декларацію з лікарем, якого обрала, проте виявилося, що в електронній системі охорони здоров’я вже містяться її персональні дані та декларація, яку вона ніколи не підписувала.

Як вони там опинилися – ми обов’язково з’ясуємо, та всі причетні понесуть відповідальність. Це шахрайство з метою заволодіння державними грошима та відповідальність за такі дії буде відповідна до Кримінального кодексу", – написала вона.

Супрун уточнила, що українці можуть подавати заяву про припинення декларації у довільній формі або підписати декларацію з іншим лікарем – попередня декларація у системі автоматично анулюється.