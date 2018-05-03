Зниклий біля Широкиного боєць перейшов до бойовиків – штаб

Зниклий український військовий поблизу Широкиного самостійно залишив бойову позицію і перетнув лінію зіткнення через борги в декілька десятків тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.

"Скориставшись обстрілом сусіднього взводного опорного пункту російсько-терористичними військами, (військовослужбовець – УП) зник з поля зору товаришів та перетнув лінію зіткнення", - йдеться у повідомлені.

У прес-центрі з посиланням на розвідку зазначають, що "спецслужби російсько-терористичних військ у даний час проводять "підготовку" та примушують даного військовослужбовця до публічного інтерв’ю, з метою дискредитації Об’єднаних сил та бригади морської піхоти".

2 травня у прес-центрі Об'єднаних сил повідомляли, що в районі населеного пункту Широкине після завершення обстрілу бойовиків виявили відсутність одного військовослужбовця Об’єднаних сил.