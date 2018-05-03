Зниклий біля Широкиного боєць перейшов до бойовиків – штаб

12020 переглядів
Четвер, 3 травня 2018, 10:16

Зниклий український військовий поблизу Широкиного самостійно залишив бойову позицію і перетнув лінію зіткнення через борги в декілька десятків тисяч гривень.

Про це повідомляє прес-центр Об'єднаних сил.

"Скориставшись обстрілом сусіднього взводного опорного пункту російсько-терористичними військами, (військовослужбовець – УП) зник з поля зору товаришів та перетнув лінію зіткнення", - йдеться у повідомлені.

У прес-центрі з посиланням на розвідку зазначають, що "спецслужби російсько-терористичних військ у даний час проводять "підготовку" та примушують даного військовослужбовця до публічного інтерв’ю, з метою дискредитації Об’єднаних сил та бригади морської піхоти".

2 травня у прес-центрі Об'єднаних сил повідомляли, що в районі населеного пункту Широкине після завершення обстрілу бойовиків виявили відсутність одного військовослужбовця Об’єднаних сил. 

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на Донбасі Донбас ОРДЛО
powered by lun.ua
По темі
ООС: 22 обстріли, бойовики застосували міномети і артилерію 3 травня 2018, 07:21
РосЗМІ: конфлікт на Донбасі перейшов у "гарячу стадію" 2 травня 2018, 16:45
ООС розгляне кожен випадок співпраці з окупантами – Наєв 2 травня 2018, 11:37
Усі новини
Головні новини
ФСБ почала оглядати судна, які прямують в Україну
Зниклий біля Широкиного боєць перейшов до бойовиків – штаб
У ГПУ прокоментували інформацію про блокування розслідування щодо Манафорта
ООС: 22 обстріли, бойовики застосували міномети і артилерію
Усі новини
18+

6 найпоширеніших інтимних фантазій

Досвід

Фейсконтрольники Києва — про свою роботу