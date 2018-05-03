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НАБУ взялося за декларацію нардепа від "БПП"

Четвер, 3 травня 2018, 12:46

Національне антикорупційне бюро розслідує незаконне збагачення і декларування недостовірної інформації депутатом від фракції "Блок Петра Порошенка".

Про це йдеться в матеріалах Солом'янського районного суду Києва.

У матеріалах йдеться, що нардеп набув депутатських повноважень - 29 березня 2016 року.

29 березня 2016 року набули таких повноважень Бригинець Олександр і Дмитро Білоцерківець, від фракції "БПП".

У НАБУ заявили, що мати депутата, від імені якої нардеп діяв на підставі доручення, у 2016 році придбала у власність за договором дарування частину домоволодіння ринковою вартістю 3 226 430 гривень.

Також жінка у 2016 році придбала у власність на підставі договору дарування земельну ділянку площею 0,0175 га.

У НАБУ стверджують, що таким чином нардеп і члени його родини, які не зазначені в декларації, із серпня 2016 року користуються вищевказаною нерухомістю, але депутат усвідомлено не задекларував таке право користування.

Антикорупційне бюро заявляє, що нардеп безкоштовно отримав у власність нерухомість у Києві, що може свідчити про факти незаконного збагачення, а саме про передачу ним активів.

Крім того, нардеп не вказував у деклараціях інших членів своєї сім’ї.

Суд задовольнив клопотання НАБУ і відкрив дозвіл для детективів агентства до декларації нардепа за 2017 рік, а також до інформації про мобільні переговори дружини депутата за період з 2015 року.

Українська правда
Теми: НАБУ
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