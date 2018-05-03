КНДР почала демонтувати обладнання на ядерному полігоні

У Північній Кореї почалися роботи з демонтажу обладнання на ядерному полігоні Пхунгері.

Про це повідомляє KBS з посиланням на джерела у військових колах США і Південної Кореї.

За словами співрозмовника, військові КНДР почали демонтувати кабелі з тунелів на полігоні. Інше джерело зазначило, що кабелі з 3-го тунелю були видалені, а персонал і обладнання були помічені біля входу в тунель.

Нагадаємо, лідер КНДР і президент Південної Кореї провели історичну зустріч у південній частині демілітаризованої зони, що розділяє дві країни.

Вони зустрілися у прикордонному пункті Пханмунджом. Кім Чен Ин став першим північнокорейським лідером, який ступив на землю Південної Кореї.

Лідери двох країн домовилися нарешті закінчити війну, яка формально тривала майже 70 років, та досягнути повної денуклеаризації Корейського півострова.

Очікується, що наступною історичною зустріччю стане зустріч Дональда Трампа і Кім Чен Ина. Її проведення відбудеться в травні або червні.

Пхеньян оголосив про вихід з пакту, який забороняє поширення ядерної зброї, у 2003 році. США наполягають, що Північна Корея повинна зробити перші кроки щодо ядерного роззброєння.

Ким Чен Ин пообіцяв, що полігон для проведення ядерних випробувань у його країні буде закрито вже у травні.

"Європейська правда"