Порошенко зустрінеться з Меркель і Макроном, але без Путіна

Президент України Петро Порошенко 10 травня зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє DW.

Зазначається, що зустріч відбудеться в Ахені, де пройде церемонія вручення премії Карла Великого президенту Франції Еммануелю Макрону за "енергійне бачення нової Європи".

Також у виданні додають, що, за словами Меркель, мова не йде про "нормандський формат", оскільки не буде президента Росії Володимира Путіна.

Повідомляється, що в адміністрації президента 3 травня підтвердили майбутню зустріч.

Раніше в Кремлі закликали не поспішати з висновками про майбутню зустріч трьох учасників "нормандської четвірки" по Україні про вплив її на долю Донбасу.

Як повідомлялося, 10 квітня президент України Петро Порошенко провів переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель в Берліні.

Во час бесіди вони скоординували підходи щодо перспектив розгортання миротворчої місії ООН на окупованій частині Донбасу.