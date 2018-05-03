Маккейн: США повинні обдумати кібератаку проти РФ, щоб покарати Путіна

США повинні обдумати можливість проведення кібератаки у відповідь на втручання Росії у вибори в США.

Про це у своїй книзі "Невгамовна хвиля" (Restless Wave) написав сенатор-республіканець Джон Маккейн, передає DefenseNews.

"Вважаю, якщо Путіна не змусити пошкодувати про своє рішення, він повертатиметься на місце злочину знову і знову", - вважає Маккейн.

Маккейн стверджує, що він бачив так зване "Досьє Стіла" - дослідження колишнього британського шпигуна, яке заявляє про можливі зв’язки Трампа з Росією. Він також вважає неефективним підхід глави Білого дому Дональда Трампа "Америка насамперед" і вважає, що це лише посилює помилки президента Обами.

"Щоб Путін глибоко пошкодував за свій напад на основи нашої демократії – вільні і справедливі вибори – ми маємо серйозно розглянути можливість відповіді тією ж зброєю, яку він використав. У нас також є кіберможливості. Їх потрібно використати, щоб витягти на світло величезні масштаби корупції і іншу незручну для Путіна інформацію. Час для Америки перейти у наступ в інформаційній війні проти Росії", -додав Маккейн.

27 квітня комітет з розвідки палати представників Конгресу США опублікував доповідь про втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Згідно з нею, у 2015 році Росія почала організовувати кампанію з таємному впливу, спрямовану на президентські вибори у США. Втручання російської сторони на виборах в США в 2016 році мало місце у вигляді кібератак і використання соцмереж.

Європейська правда