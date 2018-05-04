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На Донбасі приберуть деякі блокпости

П'ятниця, 4 травня 2018, 03:26
На Донбасі приберуть деякі блокпости

Блокпостів у зоні проведення Операції об’єднаних сил (ООС) стане менше.

Про це заявили командувач ООС Сергій Наєв та очільник Донецької військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, повідомляє Донбас.Реалії

За їхніми словами, якщо прибрати внутрішні перепони в зоні проведення військової операції, це зменшить напругу серед населення.

Наєв повідомив, що Об’єднані сили докладатимуть зусиль, щоб зменшити незручності для місцевого населення. Зокрема, буде впорядкована робота координаційного центру для активізації процесу отримання перепусток для громадян України. Водночас, засоби державної прикордонної служби України мають завдання покращити якість обслуговування громадян на КПВВ.

Жебрівський, у свою чергу, пообіцяв мешканцям Донеччини, що їхнє життя у принципі не зміниться, але це стосується лише мешканців районів, віддалених від зони проведення бойових дій.

"Як ми і говорили – будуть упорядковані блокпости, тому що деякі з них вже стали зайвими і лише заважають. В цьому напрямку буде спрощення і полегшення роботи та життєдіяльності", – сказав він.

Заступник голови національної поліції України Костянтин Бушуєв повідомив, що блокпости залишаться лише в зоні наближеній до бойових дій.

"Перегляд формату роботи спрямований на зменшення соціальної напруги, викликаної безпідставними перевірками на тих блокпостах, які фактично не виконують функції оборони, чи забезпечення національної безпеки. Тож їхня кількість буде дещо відкоригована в сторону зменшення", – зауважив Бушуєв.

Він також зазначив, що порядок пропуску на блокпостах буде врегульовано.

Теми: ДонбасОб'єднані сили на Донбасі
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