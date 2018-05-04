НАТО: Якби не російська агресія, Альянс не зміцнював би свою присутність

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П'ятниця, 4 травня 2018, 04:12

Якби Росія не вторглась у Придністров’я, Грузію й Україну, НАТО не зміцнювало б свою військову присутність.

Про це заявив голова Військового комітету Північно-Атлантичного альянсу Петр Павел на міжнародній конференції зі стратегічних комунікацій НАТО (NATO Stratcom) у Празі, повідомляє Радіо Свобода.

"Якби Росія не вторглась до Придністров’я, Грузії й в Україну, викинувши при цьому через вікно всі міжнародні стандарти, НАТО б не зміцнювало свою військову присутність на своєму східному й південному фланзі", – зазначив Павел.

На його думку, "Росія не радіє з нинішнього світового порядку, заснованого на західному зразку ліберальної демократії, і намагається змінити його так, щоб він більше відповідав її національній моделі суспільства".

Він вважає, що при цьому Росія виступає не з класичною військовою агресією, а націлена на гібридні засоби, зокрема, на пропаганду, яку поширює в традиційних ЗМІ й у соціальних мережах.

Відносини між НАТО та Москвою загострилися після анексії Росією українського півострова Крим та початку збройного конфлікту на Донбасі.

Теми: НАТО Росія
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