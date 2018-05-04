Муждабаєв: Якщо президент не висловиться про напад на Найєма, то президент не він

Президент Петро Порошенко повинен публічно відреагувати на ситуацію з нападом на народного депутата Мустафу Найєма і спроби вплинути на нього та на суд.

Про це заявив заступник генерального директора телеканалу ATR Айдер Муждабаєв.

"Якщо президент не висловить свою думку щодо нападу на Найєма та спроб вплинути на нього, слідство та суд, то президент в нашої країні не він. Ось і все: і це дуже просто.", - написав він у facebook.

Як повідомлялось, 30 квітня у центрі Києва, на дорозі біля Бессарабського ринку, депутат Мустафа Найєм вступив у словесну суперечку з одним з водіїв – в результаті його побили, він потрапив до лікарні зі зламаною щелепою та струсом мозку.

До побиття причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розушкує за підозрою в "умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості".

Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Шевченківській райсуд обрав для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід, а для Ахмеда-Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Також прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.

На його думку Найєма, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, для тих, хто його побив, - неадекватний.

Він підкреслив, що один з учасників правопорушення вже сховався від слідства і це достатня підстава для контролю за пересуванням інших підозрюваних.

Депутат додав, що поки неясно, чим суд аргументував своє рішення, оскільки повного тексту ухвали ще немає.

Разом з тим, за його словами, прокурори готують апеляцію на всі три визначення, на що у них є п'ять днів.

Раніше повідомлялося, що Найєма намагаються умовити забрати свою заяву на кривдників, йому надходять погрози.