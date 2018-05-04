Муждабаєв: Якщо президент не висловиться про напад на Найєма, то президент не він

Президент Петро Порошенко повинен публічно відреагувати на ситуацію з нападом на народного депутата Мустафу Найєма.

Про це на своїй особистій сторінці у facebook заявив журналіст Айдер Муждабаєв.

"Якщо президент не висловить свою думку щодо нападу на Найєма та спроб вплинути на нього, слідство та суд, то президент в нашій країні не він. Ось і все: і це дуже просто", - написав він.

Як повідомлялось, 30 квітня у центрі Києва, на дорозі біля Бессарабського ринку, депутат Мустафа Найєм вступив у словесну суперечку з одним з водіїв – в результаті його побили, він потрапив до лікарні зі зламаною щелепою та струсом мозку.

До побиття причетні четверо молодиків. Поліція затримала трьох осіб за підозрою в хуліганстві, а четвертого, який утік до Баку (Азербайджан), розушкує за підозрою в "умисному тілесному пошкодження середньої тяжкості".

Ще одного водія, який потрапив на відеозаписи камер, правоохоронці хочуть допитати як свідка.

Шевченківській райсуд обрав для Магомеда-Салиха Арбуевіча Саїтова цілодобовий домашній арешт як запобіжний захід, а для Ахмеда-Абубакаровича Саітова та Умолта Руслановича Темербулатова – нічний домашній арешт до 30 червня.

Також прокуратура отримала дозвіл на затримання підозрюваного, якому вдалося втекти. Імовірно, йдеться про Магомеда-Аміна Саітова.

На думку Найєма, запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, для тих, хто його побив, - неадекватний.

Він підкреслив, що один з учасників правопорушення вже сховався від слідства і це достатня підстава для контролю за пересуванням інших підозрюваних.

Депутат додав, що поки неясно, чим суд аргументував своє рішення, оскільки повного тексту ухвали ще немає.

Разом з тим, за його словами, прокурори готують апеляцію на всі три визначення, на що у них є п'ять днів.

Раніше повідомлялося, що Найєма намагаються умовити забрати свою заяву на кривдників, йому надходять погрози.