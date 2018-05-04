ООС: Бойовики здійснили 24 обстріли і зазнали втрат

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П'ятниця, 4 травня 2018, 08:07

За минулу добу 21 раз, а вночі 4 травня 3 рази, бойовики застосовували зброю проти підрозділів ЗСУ в зоні військової операції на Донбасі, українські військовослужбовці не постраждали.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Упродовж минулої доби, 3 травня, та вночі поточної доби ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною. Бойові дії тривали переважно на донецькому, світлодарському та маріупольському напрямках.

Російсько-терористичні війська застосовували заборонену зброю поблизу населених пунктів: Світлодарськ, Луганське, Троїцьке, Причепілівка, Новотошківське, Зайцеве, Кримське, Кам’янка, Талаківка.

В результаті ведення активної оборони, підрозділи ЗСУ завдали окупантам втрат. За даними розвідки, 2 вбитих та 3 поранених.

Теми: Донбас бойові дії Об'єднані сили на Донбасі
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