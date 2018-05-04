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Збірну України з біатлону очолив росіянин

П'ятниця, 4 травня 2018, 10:34

Жіночу збірну України з біатлону очолив російський тренер Андрєй Прокунін.

Таким стало рішення засідання спеціально створеної комісії Федерації біатлону України, повідомляє "Український біатлон".

Попередні два сезони 40-річний Прокунін провів в якості старшого тренера чоловічої і жіночої збірних Південної Кореї, готуючи команду до домашньої Олімпіади.

Разом з тренером українську команду поповнять два фахівці, покликані посилити сервіс-групу збірної.

До тренерського штабу жіночої збірної також увійшли колишній старший тренер збірної України з лижних перегонів Валерій Лесніков і досвідчений білоруський наставник Володимир Махлаєв.

Також продовжить працювати з командою Григорій Шамрай.

Президент ФБУ Володимир Бринзак назвав Прокуніна "амбітним" тренером.

"На засіданні комісії ми заслуховували програми кандидатів, їх бачення і перші кроки по роботі з командою. Дуже багато питань ставили Василь Павлович Карленко і Віктор Петрович Корж. І після обговорення було прийнято рішення затвердити в якості старшого тренера Андрєя Прокуніна",.– сказав Бринзак.

Зараз багато команд зазнають проблеми з призначенням тренерів, ті ж збірні Норвегії і Чехії досі перебувають в підвішеному стані. Ми вирішили довірити команду молодому амбітному фахівцеві зі свіжим тренерським поглядом, готовому повністю віддаватися роботі", – пояснив він.

У минулому сезоні жіночу збірну України очолював Урош Вєлєпец, котрий пішов працювати зі збірною Словенії.

Микола Аврамчук, для УП
Теми: спорт
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