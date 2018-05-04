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СБУ проводить обшуки в райвідділах поліції в Запоріжжі

П'ятниця, 4 травня 2018, 18:42
СБУ проводить обшуки в райвідділах поліції в Запоріжжі

Співробітники Служби безпеки проводять обшуки в районних відділах поліції Запоріжжя в рамках кримінального провадження щодо перевищення влади або службових повноважень.

Про це повідомляє в п'ятницю "Інтерфакс-Україна".

У прес-службі СБУ Запорізької області агентству підтвердили факт проведення обшуків в Шевченківському, Вознесенівському, Дніпровському та Комунарському райвідділах поліції Запоріжжя.

При цьому зазначили, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ст.365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень), не уточнивши подробиці справи.

За інформацією джерел агентства в правоохоронних органах, мова йде про пошук доказів протиправних дій поліції, яка для збільшення розкриття злочинів використовує так званих "багатоепізодників", найчастіше - бомжів, які беруть на себе провину в "завислих" кримінальних справах і пишуть явку з повинною .

У той же час місцеве видання 061.ua повідомляє, що до обшуків також залучені співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.

Теми: СБУполіціяЗапоріжжя
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