СБУ проводить обшуки в райвідділах поліції в Запоріжжі

Співробітники Служби безпеки проводять обшуки в районних відділах поліції Запоріжжя в рамках кримінального провадження щодо перевищення влади або службових повноважень.



Про це повідомляє в п'ятницю "Інтерфакс-Україна".



У прес-службі СБУ Запорізької області агентству підтвердили факт проведення обшуків в Шевченківському, Вознесенівському, Дніпровському та Комунарському райвідділах поліції Запоріжжя.



При цьому зазначили, що обшуки проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за ст.365 Кримінального кодексу (перевищення влади або службових повноважень), не уточнивши подробиці справи.



За інформацією джерел агентства в правоохоронних органах, мова йде про пошук доказів протиправних дій поліції, яка для збільшення розкриття злочинів використовує так званих "багатоепізодників", найчастіше - бомжів, які беруть на себе провину в "завислих" кримінальних справах і пишуть явку з повинною .



У той же час місцеве видання 061.ua повідомляє, що до обшуків також залучені співробітники департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції.