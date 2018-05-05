ДСНС: У Балаклії ще подекуди тліє, без вибухів

У Балаклії на території військової частини "65 Арсенал" лишається незначне тління двох окремих осередків загорання вибухів боєприпасів не спостерігається.



Про це повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій станом на 8:00 5 травня.

"Діє тимчасова заборона використання повітряного простору у радіусі 30 км і висотою 6 тис. метрів", - нагадали у ДСНС.

У відомстві нагадали, що пожежу на території артскладів на площі близько 35 га було локалізовано 4 травня о 8:40, в межах технічної зони проводиться гасіння трьома пожежними танками ЗСУ.

За даними Укргідрометцентру, 5 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, загоряння у Балаклії на території технічного майданчика, де продовжують очищення та розмінування території від залишків боєприпасів, що не розірвалися після подій 2017 року, сталося вдень 3 травня. Неприбрані снаряди вибухали, через що частина мешканців евакуювалася.

Жертв і постраждалих в результаті події немає.

За фактом пожежі у Балаклії прокуратура почала кримінальне провадження за ч.3 ст. 425 КК (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду, крім воєнного стану - ред.).

У ЗСУ заявили, що серед версій виникнення пожежі на колишньому сховищі боєприпасів поблизу Балаклії розглядають загорання сухої трави та іскру з вихлопної труби пожежного танка.

За даними ЗСУ, після пожежі 2017 року залишається нерозмінованою менше 30% технічної території, що займає 228 гектарів.

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