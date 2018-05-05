В УЄФА заявили, що недопуск когось на фінал ЛЧ - справа України

В'їзд тих чи інших осіб на територію України, зокрема і бажаючих потрапити на фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Києві - сфера компетенції відповідних органів влади країни.

Про це заявили у прес-службі УЄФА, коментуючи питання, чи буде організація реагувати на можливу заборону в'їзду, наприклад, представникам компанії "Газпром", яка є одним зі спонсорів Ліги чемпіонів.

"В'їзд на територію України - це справа відповідних органів державної влади, і у нас немає ніяких інших коментарів з цього питання", - заявили в організації.

Відомо, що представники спонсорів турнірів УЄФА часто присутні на подіях, подібних фіналу Ліги чемпіонів - у складі так званої "Сім'ї УЄФА".

4 травня голова МВС України Арсен Аваков і голова ДПСУ Петро Цигикал заявили, що приїхати до Києва на фінал Ліги чемпіонів УЄФА зможуть усі бажаючі, "окрім порушників кордону та законів України".

Фінал ЛЧ-2018 відбудеться у Києві 26 травня.

Інтерфакс-Україна