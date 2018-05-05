Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В УЄФА заявили, що недопуск когось на фінал ЛЧ - справа України

Субота, 5 травня 2018, 12:03
В УЄФА заявили, що недопуск когось на фінал ЛЧ - справа України

В'їзд тих чи інших осіб на територію України, зокрема і бажаючих потрапити на фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Києві - сфера компетенції відповідних органів влади країни.

Про це заявили у прес-службі УЄФА, коментуючи питання, чи буде організація реагувати на можливу заборону в'їзду, наприклад, представникам компанії "Газпром", яка є одним зі спонсорів Ліги чемпіонів.

"В'їзд на територію України - це справа відповідних органів державної влади, і у нас немає ніяких інших коментарів з цього питання", - заявили в організації.

Відомо, що представники спонсорів турнірів УЄФА часто присутні на подіях, подібних фіналу Ліги чемпіонів - у складі так званої "Сім'ї УЄФА".

4 травня голова МВС України Арсен Аваков і голова ДПСУ Петро Цигикал заявили, що приїхати до Києва на фінал Ліги чемпіонів УЄФА зможуть усі бажаючі, "окрім порушників кордону та законів України".

Фінал ЛЧ-2018 відбудеться у Києві 26 травня. 

Інтерфакс-Україна

Теми: футболУЄФАРосіяСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
футбол
Суд арештував генерального секретаря УАФ Запісоцького
Генерального секретаря УАФ Запісоцького затримали для доставки в суд
Суд скасував рішення про відсторонення з посади президента Павелка – УАФ
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: