В УЄФА заявили, що недопуск когось на фінал ЛЧ - справа України

2842 перегляди
Субота, 5 травня 2018, 12:03

В'їзд тих чи інших осіб на територію України, зокрема і бажаючих потрапити на фінал Ліги чемпіонів УЄФА в Києві - сфера компетенції відповідних органів влади країни.

Про це заявили у прес-службі УЄФА, коментуючи питання, чи буде організація реагувати на можливу заборону в'їзду, наприклад, представникам компанії "Газпром", яка є одним зі спонсорів Ліги чемпіонів.

"В'їзд на територію України - це справа відповідних органів державної влади, і у нас немає ніяких інших коментарів з цього питання", - заявили в організації.

Відомо, що представники спонсорів турнірів УЄФА часто присутні на подіях, подібних фіналу Ліги чемпіонів - у складі так званої "Сім'ї УЄФА".

4 травня голова МВС України Арсен Аваков і голова ДПСУ Петро Цигикал заявили, що приїхати до Києва на фінал Ліги чемпіонів УЄФА зможуть усі бажаючі, "окрім порушників кордону та законів України".

Фінал ЛЧ-2018 відбудеться у Києві 26 травня. 

Інтерфакс-Україна

Теми: футбол УЄФА Росія СБУ
powered by lun.ua
По темі
"Динамо" втрачає важливі очки у матчі з "Маріуполем" 4 травня 2018, 21:22
Фінал Ліги чемпіонів: НБУ порахував, скільки грошей привезуть туристи 4 травня 2018, 14:21
Порошенко поселить вдома гостей під час фіналу Ліги чемпіонів з футболу 3 травня 2018, 17:41
Усі новини
Головні новини
США відновлюють Другий флот на тлі напруги з Росією
У СІЗО Кривого Рогу помер водій, якого підозрювали в скоєнні ДТП
Порошенко очікує від ЄС і США тісної кооперації щодо миротворців і санкцій
Бойовики двічі обстріляли КПВВ "Гнутове" протитанковими снарядами
Усі новини
їжа

Що готувати у травні: рецепти страв із сезонних продуктів

соцмережі

Facebook запустить програму для онлайн-знайомств