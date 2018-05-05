УЗ влітку запустить дві нових електрички на Донеччині

Укрзалізниця планує запустити два модернізованих приміських електропоїзди для мешканців Донецької області.

Як повідомив в.о. глави правління УЗ Євген Кравцов, графік руху попередньо буде узгоджено зі Збройними силами України, а курсуватимуть вони з початку літа між Маріуполем, Кальчиком, Каранню, Волновахою та Велико-Анадоллю.

"З кінця травня – початку червня на заміну старим вагонам ми запускаємо два відремонтованих приміських поїзди у 6-вагонній комплектації, які допоможуть поліпшити ситуацію з приміськими перевезеннями та задовольнити потреби населення під час пікових літніх перевезень", - зазначив Кравцов.

Також в УЗ зазначили, що триває модернізація ділянки Комиш-Зоря – Волноваха, після завершення якої залізничники зможуть скоротити час руху пасажирських поїздів на напрямку.