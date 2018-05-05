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УЗ влітку запустить дві нових електрички на Донеччині

Субота, 5 травня 2018, 12:50

Укрзалізниця планує запустити два модернізованих приміських електропоїзди для мешканців Донецької області.

Як повідомив в.о. глави правління УЗ Євген Кравцов, графік руху попередньо буде узгоджено зі Збройними силами України, а курсуватимуть вони з початку літа між Маріуполем, Кальчиком, Каранню, Волновахою та Велико-Анадоллю. 

"З кінця травня – початку червня на заміну старим вагонам ми запускаємо два відремонтованих приміських поїзди у 6-вагонній комплектації, які допоможуть поліпшити ситуацію з приміськими перевезеннями та задовольнити потреби населення під час пікових літніх перевезень", - зазначив Кравцов.

Також в УЗ зазначили, що триває модернізація ділянки Комиш-Зоря – Волноваха, після завершення якої залізничники зможуть скоротити час руху пасажирських поїздів на напрямку.

Теми: ДонбасУкрзалізницяЗбройні сили
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