На Донбасі взяли в полон бойовика

5 травня українські військові взяли в полон бойовика.

Про це повідомляє прес-центр Операції об'єднаних сил.

"Сьогодні, 5 травня 2018 року, під час рейду одним з підрозділів 25 окремого мотопіхотного батальйону 54 омбр Об'єднаних сил взято в полон бойовика 3-го батальону 7-ї мотострілецької бригади російської-терористичних військ", - йдеться в повідомленні.

Затриманого передано співробітникам Служби безпеки України.

Повідомляється, що в результаті операції втрат серед особового складу підрозділу немає.

Військовослужбовців, які брали участь у рейді, командуванням Об'єднаних сил буде представлено до нагород.