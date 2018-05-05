ООС: у п'ятницю 54 обстріли, постраждали 3 військових

4 травня зафіксовано 54 прицільних ворожих обстріли позицій ЗСУ, з них 5 разів противник застосовував заборонене озброєння.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Гуцуляк на брифінгу в суботу.

"Внаслідок ворожих обстрілів протягом минулої доби один наш захисник був поранений, ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Окрім цього, під час виконання інженерних робіт внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовий", - сказав він.

Стан здоров’я двох військовослужбовців — середньої важкості, ще одного захисника — задовільний.

Як повідомив Гуцуляк, загалом окупанти випустили по опорним пунктам Об’єднаних сил понад 80 мін з мінометів калібрів 120 та 82 мм.

На Луганському напрямку протягом 4 травня зафіксовано 14 прицільних ворожих обстрілів. В основному вогневі провокації з боку противника спостерігалися вчора вночі та ввечері.

Бойовики окупаційних адміністрацій РФ застосовували міномети калібрів 120 та 82 мм по позиціях військовослужбовців Об’єднаних сил в районах н.п. Майорськ, Новгородське та Сокільники. Окупанти випустили близько 60 мін.

Провокаційні обстріли з озброєння БМП, гранатометів різних типів та великокаліберних кулеметів ворог вів по оборонцям н.п. Новгородське, Троїцьке, Новотошківське, Попасна, Сокільники, Новозванівка, Катеринівка, Кримське.

На Донецькому напрямку зафіксовано 40 прицільних ворожих обстрілів.

З 05.40, протягом години, ворог випустив понад 20 мін з мінометів калібру 82 мм по нашим захисникам н.п. Старогнатівка.

Протягом минулої доби провокаційні ворожі обстріли з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в бік підрозділів Об’єднаних сил тривали постійно.

Бойовики окупаційних адміністрацій РФ неодноразово вели вогневі провокації в бік українських оборонців н.п. Кам’янка, Широкине, Авдіївка, Старогнатівка, Тарамчук, Гнутове, Ломакіне, Водяне, Опитне, Лебединське, Красногорівка, Мар’їнка, Верхньоторецьке, Піски, Талаківка, Павлопіль, Піщевик.

Зранку та вдень по військових ЗСУ в районі н.п. Тарамчук, а також пізно ввечері поблизу Мар’їнки вели вогонь ворожі снайпери.

Окрім цього, бойовики окупаційних адміністрацій РФ близько 20.00 здійснили два постріли з артилерії калібру 122 мм по цивільній інфраструктурі н.п. Зайцеве.

За інформацією прес-центру Об’єднаних сил, снаряди 122-мм гармат окупантів завдали пошкоджень житлу мирних мешканців. У Зайцевому працюють рятувальники та відновлювальні бригади.

"Військовослужбовці Об’єднаних сил, з метою збереження життя та здоров’я особового складу, близько 30 разів відкривали вогонь у відповідь, застосовуючи штатне піхотне озброєння, калібр яких дозволений Мінськими домовленостями", - зазначив Гуцуляк.

Водночас з опівночі 5 травня зафіксовано 5 прицільних обстрілів опорних пунктів Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ. При цьому ворог застосував по захисникам України танк та міномети.