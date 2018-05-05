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СБУ знайшла на Донбасі російську зброю й боєприпаси

Субота, 5 травня 2018, 17:12

Співробітники військової контррозвідки СБУ виявили в Донецькій та Луганській областях засоби ураження російського виробництва.

Як повідомляє прес-служба СБУ, зі схрону, що був облаштований поблизу селищ Залізна Балка та Павлопіль на Донеччині, правоохоронці вилучили реактивний піхотний вогнемет "Джміль".

Оперативники спецслужби також виявили малий розвідувальний безпілотний летальний апарат, що перебуває на озброєнні підрозділів ЗС РФ.

 
Фото СБУ

У покинутій будівлі в селищі Камишне на Луганщині оперативники спецслужби виявили ручну оборонну ударно-дистанційну гранату РГО-1, три запали до гранат РГО та чотири міни МОН-50.     

За висновками експертів, зазначені засоби ураження на озброєнні українських військових не перебувають.

Відповідні матеріали долучені до кримінального провадження за ч. 2 та ч. 3 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ч. 2 ст. 437, ч. 1 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України як докази російської присутності в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Теми: зброяСБУРосіяОб'єднані сили на Донбасі
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