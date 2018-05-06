Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У відповідь на російську агресію США посилюють військову присутність в Атлантиці

Неділя, 6 травня 2018, 04:48

Військово-морські сили США збільшують свою присутність в Атлантичному океані і відновлюють структури військового командування у відповідь на зростаючу російську військову активність.

Про це пише Голос Америки.

Пентагон оголосив що США відновлюють Другий флот, майже через сім років після того, як він був розформований з міркувань економії коштів та організаційної структури.

"Це динамічна відповідь на динамічне безпекове середовище, - заявив журналістам на борту авіаносця George H.W.Bush командувач військово-морськими операціями адмірал Джон Ричардсон.

"Атлантика є таким же динамічно мінливим театром військових дій, як і будь-який інший, особливо - Північна Атлантика", додав він.

Другий флот, який базуватиметься на військово-морській базі Норфолк, штат Вірджинія і почне свою діяльність 1 липня, був розформований у 2011 році.

Відтоді спостерігається різке зростання російської військово-морської активності в Північній Атлантиці і в Арктиці. Росія також стала більш агресивно діяти в конфліктах в Україні та Сирії, що призвело до загострення напруженості між Вашингтоном і Москвою.

Раніше в цьому році Пентагон оголосив про нову стратегію національної оборони, яка визначає пріоритетом відповідь на виклики Росії і Китаю. Це був найостанніший сигнал зміни пріоритетів після більш ніж 15 років боротьби з тероризмом.

У п'ятницю Пентагон також сказав, що США запропонували розмістити в Норфолку плановане командування спільних сил НАТО в Атлантиці. Передбачається, що при цьому управління матеріально-технічним обслуговуванням спільних сил, як гадають, буде в Німеччині.

Такий план був схвалений міністрами оборони НАТО на лютневій зустрічі в рамках більш масштабних зусиль щодо забезпечення безпеки океанських транспортних шляхів і ліній зв'язку між Європою і Північною Америкою.

Теми: СШАРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
США
Блінкен: Мета Росії стерти Україну з карти світу давно провалилася
Україна вже звільнила 50% захоплених РФ з лютого 2022 року територій – Блінкен
США поки відмовляються передавати Україні ATACMS – WP
Останні новини
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
21:09
Мінфін залучив понад 5 мільярдів від продажу ОВДП
21:05
В Одесі повідомляють про звуки вибухів, працює ППО
Усі новини...
Реклама: