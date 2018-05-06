Пучдемона знову висунуть в прем'єри Каталонії

Партія Карлеса Пучдемона "Разом за Каталонію" має намір знову висунути свого лідера на посаду голови регіонального уряду.

Про це пише DW.com.

Як повідомив в суботу представник партії, голосування за затвердження нового прем'єр-міністра Каталонії може пройти в місцевому парламенті до 14 травня.

Рішення було оголошено після зустрічі керівництва "Разом за Каталонію" в Берліні, в якій взяли участь депутати, активісти партії і сам Пучдемон.

Починаючи з грудня каталонський парламент вже чотири рази не міг сформувати уряд. Всі раніше висунуті кандидати, включаючи Пучдемона, кандидатура якого не була підтримана в січні 2018 року, перебувають або в камері попереднього ув'язнення, або виїхали з Іспанії.

Конституційний суд Іспанії за запитом іспанського уряду ухвалив, що при затвердженні головою уряду кандидат повинен бути присутнім на голосуванні особисто.

Екс-прем'єр автономії Пучдемон після скандального референдуму про незалежність Каталонії був зміщений зі своєї посади. Після цього політик втік до Бельгії.

В Іспанії Пучдемону висунуті звинувачення в організації повстання і розтраті держкоштів, за першим звинуваченням йому загрожує до 30 років тюремного ув'язнення.

Пучдемона затримали 25 березня на території Німеччини неподалік кордону з Данією на підставі європейського ордеру на арешт.

Нагадаємо, 5 квітня Пучдемона, який перебував під вартою у Німеччині, звільнили під заставу у розмірі 75 тисяч євро.

Крім того, суд виключив можливість видачі Пучдемона Іспанії за звинувачення у заколоті. Суд вважає, що екстрадиція може відбутись тільки за звинуваченням у розтраті державних коштів.