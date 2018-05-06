КПВВ "Гнутове" запрацював у штатному режимі

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Неділя, 6 травня 2018, 09:26

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове" у неділю працює у штатному режимі.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Там нагадали, що в суботу близько 09.00 військовослужбовці Донецького прикордонного загону були змушені припинити пропускні операції в КПВВ "Гнутове".

Це було пов’язане з тим, що з окупованої території бойовики двічі (о 9.10 та о 9.50) обстріляли КПВВ протитанковими керованими снарядами. Прикордонники та цивільні внаслідок обстрілів не постраждали. 

Українська правда
Теми: Прикордонна служба
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