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КПВВ "Гнутове" запрацював у штатному режимі

Неділя, 6 травня 2018, 09:26
КПВВ Гнутове запрацював у штатному режимі

Контрольний пункт в’їзду-виїзду "Гнутове" у неділю працює у штатному режимі.

Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Там нагадали, що в суботу близько 09.00 військовослужбовці Донецького прикордонного загону були змушені припинити пропускні операції в КПВВ "Гнутове".

Це було пов’язане з тим, що з окупованої території бойовики двічі (о 9.10 та о 9.50) обстріляли КПВВ протитанковими керованими снарядами. Прикордонники та цивільні внаслідок обстрілів не постраждали. 

Українська правда
Теми: Прикордонна служба
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