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Україна вимагає негайного звільнення затриманих на акціях в РФ – МЗС

Неділя, 6 травня 2018, 13:31

Україна вимагає негайного звільнення незаконно затриманих учасників акції "Він нам не цар" у Росії та забезпечення їхніх прав на мирний протест.

Про це йдеться у заяві МЗС, опублікованій в суботу.

"В Україні рішуче засуджують брутальні напади з боку каральних підрозділів кремлівського режиму на російських громадян, які вийшли на вулиці в рамках глобального мирного протесту #ОнНамНеЦарь", - наголошують у міністерстві.

Там підкреслили, що "затримання і арешт понад 1600 мирних громадян є ще одним свідченням страху режиму та проведення ганебної державної політики з придушення прав людини та основоположних свобод, намагання викорінити будь-яке інакомислення в Росії".

Особливо обурює насильство по відношенню до неповнолітніх громадян та молоді, зазначили в МЗС.

"Україна та наші міжнародні партнери вимагають негайного звільнення незаконно затриманих та забезпечення їхніх прав на мирний протест проти свавілля і несправедливості", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, 5 травня у Росії проходили мітинги "Він нам не цар" до інавгурації Володимира Путіна, яка відбудеться 7 травня.

У багатьох містах заходи, організовані прихильниками опозиціонера Олексія Навального, не були узгоджені з владою.

За даними на 21:00, 5 травня в 26 містах Росії затримали 1599 імовірних учасників акцій "Він нам не цар" і випадкових перехожих.

Євросоюз і США закликали російську владу негайно відпустити затриманих у суботу мирних демонстрантів та журналістів.

Українська правда
Теми: МЗСРосіяакції
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