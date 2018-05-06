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У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки триватиме до вівторка

Неділя, 6 травня 2018, 16:43
У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки триватиме до вівторка

У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу триматиметься до 8 травня.

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру. 

Разом з тим у "Київавтодорі" заявили, що у період, коли температура повітря сягає більше ніж +28ºС, з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху вулично-дорожньою мережею Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн. 

"Управління патрульної поліції у м. Києві здійснює оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці", - зазначили у "Київавтодорі".  

За даними синоптиків, до кінця доби 6 травня у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях очікуються грози, місцями град та шквали 19-24 м/с.

"6-8 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначають в Укргідрометцентрі. 

 

Теми: Київпогодадороги
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