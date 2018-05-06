У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки триватиме до вівторка

У Києві надзвичайний рівень пожежної небезпеки 5 класу триматиметься до 8 травня.

Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Разом з тим у "Київавтодорі" заявили, що у період, коли температура повітря сягає більше ніж +28ºС, з 10:00 до 22:00 вводиться обмеження руху вулично-дорожньою мережею Києва для великовагових транспортних засобів загальною вагою понад 24 тонн і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

"Управління патрульної поліції у м. Києві здійснює оперативний контроль за дотриманням водіями великовагових транспортних засобів обмеження руху вулично-дорожньою мережею столиці", - зазначили у "Київавтодорі".

За даними синоптиків, до кінця доби 6 травня у Сумській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях очікуються грози, місцями град та шквали 19-24 м/с.

"6-8 травня в Україні переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - зазначають в Укргідрометцентрі.