Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не відмовлялася від мети вступу до ЄС

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Неділя, 6 травня 2018, 18:30

Туреччина ніколи не відмовлялася від своєї цілі вступити у Європейський союзу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на оголошенні маніфесту керівної партії за місяць до позачергових виборів, повідомляє Daily Sabah.

Він наголосив, що Туреччина продовжуватиме рухатися у бік членства у Євросоюзі.

"Ми ніколи не відмовлялися від мети повноцінного членства у ЄС, хоча останнім часом ми не бачили такої ж відданості від наших партнерів" - сказав Ердоган.

Туреччина почала переговори про членство у ЄС у 2005 році, через 18 років після подачі заявки.

Переговори уповільнюють низка факторів, зокрема, питання Кіпру, а також опозиція Німеччини та Франції.

Нагадаємо, єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що Туреччина продовжує робити величезні кроки в напрямку від Євросоюзу, зокрема, у сфері верховенства права та основних свобод.

Європейська правда

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