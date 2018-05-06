Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ердоган заявив, що Туреччина ніколи не відмовлялася від мети вступу до ЄС

Неділя, 6 травня 2018, 18:30

Туреччина ніколи не відмовлялася від своєї цілі вступити у Європейський союзу.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган на оголошенні маніфесту керівної партії за місяць до позачергових виборів, повідомляє Daily Sabah.

Він наголосив, що Туреччина продовжуватиме рухатися у бік членства у Євросоюзі.

"Ми ніколи не відмовлялися від мети повноцінного членства у ЄС, хоча останнім часом ми не бачили такої ж відданості від наших партнерів" - сказав Ердоган.

Туреччина почала переговори про членство у ЄС у 2005 році, через 18 років після подачі заявки.

Переговори уповільнюють низка факторів, зокрема, питання Кіпру, а також опозиція Німеччини та Франції.

Нагадаємо, єврокомісар з питань розширення та політики сусідства Йоганнес Ган заявив, що Туреччина продовжує робити величезні кроки в напрямку від Євросоюзу, зокрема, у сфері верховенства права та основних свобод.

Європейська правда

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: