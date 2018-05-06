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Трампа попередили про ризики у разі виходу з ядерної угоди з Іраном

Неділя, 6 травня 2018, 21:38

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вихід США з ядерної угоди з Іраном може призвести до війни.

Таку заяву, адресовану президенту США Дональду Трампу, Макрон озвучив 6 травня німецькому тижневику Der Spiegel, повідомляє Reuters.

"Ми відкриємо скриньку Пандори. Це може спричинити війну", - заявив Макрон/

Разом з тим він додав: "Я не думаю, що Трамп хоче війни".

Про небезпеку виходу з ядерної угоди також заявив республіканський глава Комітету Палати з питань збройних сил США Мак Торнберрі, який також входить до Ради з міжнародних відносин. 

У коментарі Fox News Sunday Торнберрі заявив, що вихід з угоди 2015 року був би помилковим рішенням і він виступає проти цього.  На його думку, США мають працювати щодо удосконалення пунктів ядерної угоди з європейськими союзниками. 

У свою чергу президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Іран має плани, як відповісти на будь-який крок США щодо ядерної угоди.

"Сполучені Штати припустяться помилки, якщо вийдуть з угоди. Якщо США ухвалять таке рішення, вони шкодуватимуть, як ніколи в історії", - заявив Роухані, пише Reuters

Нагадаємо, рішення про те, чи слід Сполученим Штатам відмовитися від ядерного угоди з Іраном, президент США Дональд Трамп має намір ухвалити до 12 травня.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон, який минулого місяця зустрівся з Трампом у Вашингтоні, закликав його залишитися в угоді. При цьому він запропонував обговорити нову угоду щодо ядерної програми Ірану.

Великобританія, Франція і Німеччина погодилися з тим, що угода є найкращим способом запобігти отриманню Тегераном ядерної зброї.

Українська правда
Теми: ядерна зброяІранСШАФранція
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