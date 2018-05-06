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ООС: Військові натрапили на засідку - один загинув, двох поранено

Неділя, 6 травня 2018, 22:05
ООС: Військові натрапили на засідку - один загинув, двох поранено

У зоні проведення Операції об'єднаних сил військовослужбовці механізованого батальону натрапили на вибуховий пристрій, внаслідок підриву якого 1 військовослужбовець загинув, 2 зазнали поранень.

Про це ввечері 6 травня повідомили у прес-службі 24 ОМБр ім.короля Данила та прес-центрі ООС. 

У повідомленні зазначено, що інцидент стався під час патрулювання району на Горлівському напрямку.

"На місце події прибула резервна група з найближчого опорного пункту, по якій бойовики ДРГ відкрили вогонь. Після короткого вогневого зіткнення резервна група приступила до переслідування противника, під час якого трьох бойовиків було знищено", - повідомили в ОМБр.

 

Українська правда
Теми: ДонбасжертвиАТО
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