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У Лондоні 3 людей облили "токсичною речовиною"

Понеділок, 7 травня 2018, 03:17

У Лондоні 3 перехожих госпіталізували до лікарні після того, як їх облили невідомою "токсичною речовиною".

Про це повідомляє ВВС з посиланням на поліцію.

Зазначається, що трьох потерпілих 17, 22 і 27 років виявили на вулиці Кінгсленд у районі Хакні у північно-східній частині Лондона та доставили в одну з лікарень.

У поліції поки не повідомили, якою саме речовиною облили постраждалих, але уточнили, що вона є "токсичною", а не кислотою.

Як повідомлялось, 4 березня на півдні Великобританії в місті Солсбері було виявлено без свідомості колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку Юлію.

Пізніше британські слідчі встановили, що їх отруїли нервово-паралітичною речовиною "Новічок".

Британський військовий експерт з хімзброї Хеміш де Бреттон-Гордон заявив, що нервово-паралітичний хімічний агент "Новічок" був розроблений і виготовлений в Шиханах.

Твердження Бреттон-Гордона підтримав один з основних розробників газу "Новічок" хімік Віл Мірзаянов. У своїй книзі "Державні секрети: Інсайдерська хроніка російської програми хімічної зброї" він вказав, що "Новічок" був розроблений в 1971-1973 роках в Шиханах старшим науковим співробітником Петром Кірпічовим.

Британська розвідка також вважає, що нервово-паралітичну речовину "Новічок", було виготовлено на російській військовій дослідницькій базі в Шиханах.

Саме за результатами брифінгу британської розвідки країни вирішили вислати більш 150 російських дипломатів.

12 квітня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила висновки Британіїпро отруєння в Солсбері.

Росія заперечує причетність до отруєння родини Скрипалів у Великій Британії та стверджує, що "Новічок" на її території ніколи не виготовляли.

У кінці квітня стало відомо, що в Шиханах зносять корпуси науково-дослідного інституту органічної хімії і технології, в якому, розробляли отруйну речовину.

Теми: Велика Британія
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