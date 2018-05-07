В Україні прогнозують дощі та грози

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Понеділок, 7 травня 2018, 08:30

Синоптики прогнозують 7 травня дощі з грозами на території всієї України, крім Закарпатської, Харківської, Луганської та Донецької областей.

Про це свідчать дані Укргідромедцентру.

У Києві в цей день будуть дощі з грозами, температура - 21-23 градуси тепла.

На півночі вдень температура буде 22-24 градуси тепла, на півдні – до 27 градусів.

На заході також прогнозують дощі, а температура не перевищуватиме 16-18 градусів.

На сході температура триматиметься на позначці 25-27 градусів. В центральних областях будуть дощі та грози, температура повітря становитиме 22-25 градусів.

Теми: погода Україна
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