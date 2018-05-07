ФСБ намагається звинуватити Веліляєва у фінансуванні тероризму - Чубаров

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Понеділок, 7 травня 2018, 10:27

Федеральна служба безпеки РФ намагається звинуватити затриманого підприємця Ресуля Веліляєва "у діяльності щодо фінансування терористичних і екстремістських організацій".

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров y Facebook.

"Таким чином хочуть знищити коло кримськотатарських підприємців, які, попри всі форми тиску, залишаються звичайними людьми. Вони не виходять на площі, не протестують проти окупації... але вони і не кланяються, вони не підспівують окупантам, не підтримують їхні фейкові заходи", – вважає Чубаров.

Він нагадав, що формальним приводом для затримання Ресуля Веліляєва і Алі Бариева стало нібито порушеня ч.2 ст. 238 Кримінального кодексу РФ про відповідальність за збереження і реалізацію неякісних продуктів.

"Виходить, за статтею, яка не належить до тяжких злочинів, коли немає наслідків таких дій для конкретної людини або людей, ФСБ прийшла в магазини з нібито простроченими продуктами, схопила підприємців і повезла в СІЗО Лефортово", – зазначив Чубаров.

Максимальне покарання за цією статтею - позбавлення волі на строк до шести років.

Як повідомлялося, вранці 26 квітня ФСБ проводила обшуки у кримських татар у Білогірську.

27 квітня глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що двох затриманих кримських татар Ресуля Веліляєва і Алі Барієва після обшуків вивезли з окупованого Росією півострова.

Пізніше стало відомо, що Веліляєв перебуває в московській в'язниці "Лефортово".

Теми: кримські татари Росія Чубаров
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