У Румунії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі

У Румунії 7 травня автобус з українськими туристами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це на сторінці у Facebook повідомляє портал Dtp.kiev.ua з посиланням на інформацію від пасажирів.

"Зі слів пасажира: зустрічна машина, румунська з 2 жінками, вдарили нас в кут. Нібито заснули", - йдеться у повідомленні.

За словами пасажира, 4 людини потрапили в лікарні.

"Ми спали. З'їхали в кювет. Водії намагалися вдвох вивернути кермо, але його заклинило. Водій і панночка зверху найбільше постраждали. Наші водії недавно зупинялись і помінялися, проїхали тільки 1 км", - розповів він.

Після аварії українцям надали два автобуси, які повезли їх до кордону.

Європейська правда