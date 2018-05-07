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У Румунії потрапив у ДТП автобус з українцями, є постраждалі

Понеділок, 7 травня 2018, 16:02

У Румунії 7 травня автобус з українськими туристами потрапив у дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє портал Romania TV.

Аварія сталася поблизу міста Бреїла на південному сході Румунії.

В результаті ДТП постраждали дев’ять людей, включно з пасажирами легкового автомобіля.

Всього в українському автобусі подорожувала 51 людина, у легковому автомобілі – двоє.

Поліція затримала водія авто та його сина, а також водія автобуса для свідчень. Проводиться розслідування.

 

Деталі інциденту з посиланням на інформацію від пасажирів наводить також портал Dtp.kiev.ua.

"Зі слів пасажира: зустрічна машина, румунська з 2 жінками, вдарили нас в кут. Нібито заснули", - йдеться у повідомленні.

За словами пасажира, 4 людини потрапили в лікарні.

"Ми спали. З'їхали в кювет. Водії намагалися вдвох вивернути кермо, але його заклинило. Водій і панночка зверху найбільше постраждали. Наші водії недавно зупинялись і помінялися, проїхали тільки 1 км", - розповів він.

 

Після аварії українцям надали два автобуси, які повезли їх до кордону.

Європейська правда

Українська правда

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Теми: ДТПРумунія
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