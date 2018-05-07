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У Литві суд лишив у силі заборону на трансляцію російського "РТР-Планета"

Понеділок, 7 травня 2018, 17:54

Головний адміністративний суд Литви залишив у силі рішення Литовської комісії з телебачення і радіо, згідно з яким на рік заборонена ретрансляція російського телеканалу "РТР-Планета".

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на портал Delfi.

Cуд відхилив скаргу компанії Init з приводу тимчасової заборони на ретрансляцію каналу "РТР-Планета" та інших його версій, ухвала суду оскарженню не підлягає.

У лютому комісія зобов'язала компанії, що надають ТВ-послуги, протягом року не ретранслювати канал "РТР-Планета" у зв'язку з підбурюваннями до війни і розпалювання міжнаціональної ворожнечі.

У своїй скарзі компанія Init просила скасувати рішення комісії, аргументуючи тим, що призупинення ретрансляції непропорційно обмежувало право компанії займатися комерційною діяльністю.

Вільнюський окружний суд раніше заявив, що литовська комісія призупинила ретрансляцію обгрунтовано через допущені порушення.

Комісія призначила компанії Init за недотримання заборони на ретрансляцію каналу "РТР Планета" штраф у розмірі 150 тис. євро. Встановлено, що Init транслювала іншу версію цього каналу під назвою "Росія РТР".

Теми: ЛитваРосіятелебачення
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