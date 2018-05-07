Справа про корупційні схеми в Запоріжжі: фігурантам скасували домашній арешт

Апеляційний суд Харківської області задовольнив апеляційну скаргу адвокатів заступника голови Запорізької облради Владислава Марченка і його брата Марка, підозрюваних у справі про "фіктивні тендери".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на адвоката братів Євгена Грушовця.

Братам Марченкам суд змінив запобіжний захід з часткового домашнього арешту на особисте зобов'язання.

"Сьогодні Апеляційний суд в черговий раз підтвердив сумнівність доводів прокуратури про необхідність утримання Владислава і Марка під домашнім арештом і змінив запобіжний захід на особисте зобов'язання. Це означає, що вони будуть мати певні обов'язки на кшталт підзвітності прокуратурі в разі, якщо вирішать змінити адресу проживання і т.п", - сказав Грушовець.

Він підкреслив, що захист має намір довести невинуватість братів Марченко і зняти з них всі підозри.

21 грудня 2017 року Харківська обласна прокуратура проводила обшуки у чиновників міста Запоріжжя за фактом привласнення майна.

Того ж дня арештували керівника Запорізької обласної організації "Самопомочі", заступника голови облради Владислава Марченка.

Пізніше генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що обшуки у чиновників Запоріжжя стосуються корупційних діянь депутата облради від "Самопомочі" Владислава Марченка та його брата Марка. Заступник мера Запоріжжя Анатолій Пустоваров, за словами Луценка, "втік через вікно і в тапках по снігу".

Пустоваров звинувачення генпрокурора заперечив.

Владиславу Марченку оголосили про підозру у привласненні 87 мільйонів гривень бюджетних коштів.

23 грудня Владиславу Марченку та його брату було обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету.

Також вирішувалося питання щодо обрання запобіжного заходу для третього фігуранта кримінального провадження - директора одного з комунальних підприємств Мелітополя. Прокуратура наполягала на домашньому арешті.

27 грудня прокуратура показала корупційні схеми братів Марченків.

28 грудня 2017 року підозру у цій справі оголосили також Пустоварову.

У лютому 2018 року Червонозаводський райсуд Харкова призначив запобіжний захід братам Марченкам у вигляді часткового домашнього арешту (з 23:00 до 6:00).