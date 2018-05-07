За 4 дні Київ поставив 10 температурних рекордів

У столиці за чотири дні травня метеорологи зафіксували вже 10 температурних рекордів.

Про це повідомляється на сайті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Так, 5 травня було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли стовпчик термометра піднявся до 30,2º, що на 1,8º вище попереднього максимуму 1954 року.

"У зв’язку з цим і середньодобова температура також перевищила на 1,8º історичне значення того ж 1954 року. Вона становила +23,8°С", - йдеться в повідомленні.

За даними синоптиків Укргідрометцентру, 6 травня на Київщині розпочалось зниження температури повітря, але все ж вона дещо перевищує кліматичну норму.

Як повідомлялося, 4 травня у Києві було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря.

2 травня в Києві також було зафіксовано рекорд максимальної температури повітря, коли після полудня стовпчик термометра піднявся до +30°С.