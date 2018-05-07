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Росіянину, що напав на ветерана АТО в Києві, оголосили підозру

Понеділок, 7 травня 2018, 20:21
Росіянину, що напав на ветерана АТО в Києві, оголосили підозру

Київська прокуратура заочно повідомила про підозру 23-річному росіянину, який 2 травня у групі з іншими зловмисниками напав у Києві на учасника АТО – захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича.

Про це повідомляє у Facebook столична прокуратура.

"Встановлено, що зловмисник перетнув кордон у бік Польщі. У зв’язку із цим фігуранту заочно повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого та заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень) та ч. 2 ст. 187 КК України (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб)", - кажуть у відомстві.

Прокуратура зазначає, що підготувала клопотання про дозвіл на затримання зловмисника з метою його приводу до суду і взяття під арешт.

Як повідомлялося, раніше прокуратура повідомила про підозру 25-річній дівчині, яку звинувачують у нападі на Вербича.

Напад на АТОвця Дмитра Вербича, який воював у Донецькому аеропорту, стався 2 травня на вул.Костянтинівській у Києві. Нападники завдали Вербичу удар ножем в нижню частину спини, забризкали сльозогінним газом та били його молотком. 

Згодом поліція оприлюднила відеозапис нападу на Вербича та знімки ймовірних нападників.

СБУ встановила, що організатором нападу на Дмитра Вербича є громадянин Росії, який покинув територію України 4 травня та переховується у Польщі.

Адвокат постраждалого Дмитра Вербича Наталя Фещик розповіла, що серед затриманих лише одна жінка причетна до нападу. Її привезли до Києва для обрання запобіжного заходу.

Українська правда
Теми: прокуратураКиївПольщаДонбасАТО
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