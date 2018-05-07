Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Уряд планує санкції проти низки російських видавництв

Понеділок, 7 травня 2018, 23:17

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко ініціював запровадження санкцій проти 12 російських видавництв, що друкують книжки антиукраїнського змісту.

Про це він повідомив у Twitter.

"Підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв, які систематично поширюють книжкові видання, зміст яких спрямований на ліквідацію Незалежності України", - пише урядовець.

Він зауважив, що таким чином відреагував на "звернення громадськості та Держкомтелерадіо".

Як повідомлялося, Державний комітет телебачення і радіомовлення України запропонував застосувати економічні санкції до юридичних осіб Росії, які систематично друкують і поширюють видання антиукраїнського змісту.

До переліку внесено 172 видання, випущених 35 видавництвами.

Українська правда
Теми: РосіясанкціїКабінет міністрів
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Орбан відповів угорцям Закарпаття: пропонує замінник членства в ЄС для України

Шевченка офіційно висунули на заміну Павелку, він збиратиме команду

Уряд погодив призначення 2 голів ОДА

Усі новини...
Росія
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
Україна звільнила більше території за місяць, ніж РФ захопила за рік − глава МІ6
60 тисяч тон агропродукції, яку РФ знищила ракетним ударом, мали доставити в Китай – Зеленський
Останні новини
23:53
Двоє людей постраждало на Одещині через атаку "Шахедів"
23:46
Сейм Польщі схвалив уряд Туска
23:23
Будапешт готовий зняти вето на 50 млрд допомоги Україні, якщо ЄС розморозить кошти Угорщини
23:04
Економічні новини 12 грудня: хакерська атака на "Київстар", нова підозра у справі Сенниченка
22:49
Президент Євроради: ЄС хоче прискорити виробництво боєприпасів, для допомоги Україні 
22:28
Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?
22:04
відеоБайден на зустрічі з Зеленським повідомив про новий пакет військової допомоги на $200 млн
21:51
"Човниковий" рух поїздів між "Теремками" і "Деміївською": у КМДА оприлюднили розклад
21:43
Збоєм у "Київстарі" користуються шахраї – оператор
21:38
На війні в Україні загинув доброволець із Ірландії
Усі новини...
Реклама: