Уряд планує санкції проти низки російських видавництв

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Понеділок, 7 травня 2018, 23:17

Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко ініціював запровадження санкцій проти 12 російських видавництв, що друкують книжки антиукраїнського змісту.

Про це він повідомив у Twitter.

"Підписав доручення відповідним органам влади внести пропозиції щодо запровадження санкцій для 12-ти російських видавництв, які систематично поширюють книжкові видання, зміст яких спрямований на ліквідацію Незалежності України", - пише урядовець.

Він зауважив, що таким чином відреагував на "звернення громадськості та Держкомтелерадіо".

Як повідомлялося, Державний комітет телебачення і радіомовлення України запропонував застосувати економічні санкції до юридичних осіб Росії, які систематично друкують і поширюють видання антиукраїнського змісту.

До переліку внесено 172 видання, випущених 35 видавництвами.

Українська правда
Теми: Росія санкції Кабінет міністрів
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