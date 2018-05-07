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Головні новини дня – за 60 секунд

Понеділок, 7 травня 2018, 21:00

Стали відомими імена військових РФ, причетних до обстрілів Маріуполя 2015 року, рейтинги кандидатів у президенти та у парламент, Путін вчетверте став президентом – новини, які обговорювали 7 травня.

Про обстріл Маріуполя у 2015 році. Слідчі Служби безпеки України встановили, що  обстріл житлового мікрорайону Маріуполя "Східний" 24 січня 2015 року, унаслідок якого загинула 29 людей і були поранені 92 особи, скоїли кадрові військовослужбовці Російської Федерації.

Також розслідувачі міжнародної групи Bellingcat підтвердили, що Маріуполь обстріляли з підконтрольної РФ території та опублікували імена причетних до них бойовиків та російських військових.

Про вибори. Якщо вибори до парламенту відбувалися в квітні, то найбільше б українці підтримали партію "ВО "Батьківщина" і провели б у парламент 8 партій.

Якби вибори президента України відбувалися в середині квітня 2018 року і в них брали участь Святослав Вакарчук і Володимир Зеленський, то в першому турі найбільше голосів отримала б Юлія Тимошенко.

Про напад на ветерана АТО. Прокуратура повідомила про підозру 25-річній дівчині, яку звинувачують у нападі на АТОвця-захисника Донецького аеропорту Дмитра Вербича. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Тривають слідчі дії і встановлюються інші учасники злочинної групи.

Про Супрун. Нацагентство з питань запобігання корупції винесло припис виконуючій обов’язки міністра охорони здоров’я Уляні Супрун через конфлікт інтересів у її підопічного. Супрун заявляє, що попереджала НАЗК про конфлікт інтересів у її підопічного ще у жовтні 2017 року.

Про бойовиків Вагнера. Служба безпеки України з’ясувала особу підполковника РФ, який відповідає за підготовку ротно-тактичної групи "Карпати" у складі так званої приватної військової компанії Вагнера.

Про мільйонерів. Доходи у розмірі понад 1 млн гривень, отримані у 2017 році, задекларували 4,063 тисяч платників.

Серед вікової категорії від 30 до 45 років – 1,605 тисяч мільйонерів, до 30 років – 188. Водночас наймолодшому платнику податків виповнилося 7 років (м. Черкаси), а найстаршому – 99 років (м. Київ).

Про Росію. Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. Путін приніс присягу на вірність Росії і звернувся з промовою до присутніх. У ній він сказав, що "особливо гостро усвідомлює відповідальність" перед кожним росіянином і Росією в цілому та перед "тисячолітньою історією і нашими пращурами".

Також Путін залишив Дмитра Медведєва на посту глави уряду.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяСупрунМаріупольвибориДонбас
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